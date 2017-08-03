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الحمد الله: القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين

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مصراوي Masrawy

الحمد الله: القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين

02:57 م الخميس 03 أغسطس 2017

الحمد الله: القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين

رام الله ( د ب أ)
حذر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الخميس من مواصلة الاحتلال الاسرائيلي إجراءاته الاستفزازية في المدينة المقدسة، واقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى ، مؤكدا أن "القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ذلك جاء خلال استقبال الحمد الله في رام الله اليوم مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، والاطلاع على آخر الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى، وما تواجهه من تصعيد الاحتلال .

ودعا الحمد الله "مؤسسات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في توفير حماية دولية لشعبنا، في ظل تصعيد الاحتلال من انتهاكاته بحق ابنائنا ومقدساتنا".

ووجه رئيس الوزراء تحية اعتزاز وإكبار إلى أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، على صمودهم في معركة المسجد الأقصى، ما حال دون تنفيذ الاحتلال مخططاته في تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

وأكد أن "القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وبأنها على رأس أولويات القيادة والحكومة"، مشددا على تقديم كافة أشكال الدعم لها، مناشدا في هذا السياق الدول العربية والإسلامية الوقوف بشكل فعلي مع المقدسيين، ودعم القدس بشكل ملموس، بما يعزز من صمود أهلها وثباتهم على أرضهم.

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