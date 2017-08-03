أخبار عاجلة

باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
الشرطة الإسبانية تؤكد أن هجوم الدهس ببرشلونة "إرهابي" وأنباء عن قتلى -
تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى الإثنين -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة -
الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي -
الرئيس السوداني يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع إثيوبيا -
خاص- ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

منافس ميركل على منصب المستشار: ترامب خطر على العالم كله

Google+ Print

مصراوي Masrawy

منافس ميركل على منصب المستشار: خطر على العالم كله

02:55 م الخميس 03 أغسطس 2017

منافس ميركل على منصب المستشار: ترامب خطر على العالم كله

دونالد ترامب

هامبورج/برلين (د ب أ)
وصف مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا لمنصب المستشار، مارتن شولتس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "خطر على بلده وعلى العالم أجمع".

وفي مقابلة مع مجلة شبيجل الألمانية اليوم الخميس قال شولتس الذي كان يرأس البرلمان الأوروبي إن ترامب يعتقد أن السياسة "حلبة ملاكمة" وأنه كان يدرك أن المناخ السامي في البيت الأبيض "سوف يجعل ترامب متحضرا".

وأضاف "ولكني لم أكن أتصور إمكانية حدوث هذه المحسوبية والواسطة التي لا تعرف الرحمة والتي يدير بها ترامب السياسة من خلال وضعه نفسه وعائلته فوق القانون".

وقال شولتس إنه في حال أصبح المستشار فإنه سيواجه ترامب بشكل واضح قدر الإمكان وأضاف: "أعتقد أني أفضل في هذا الجانب من السيدة ميركل".

ورأى شولتس الذي يرأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن "الرجال من أمثال ترامب يحتاجون في النهاية ما يروجون له هم أنفسهم وهو: الرسائل الواضحة".

وعن نشاط ترامب المكثف على موقع تويتر قال شولتس: "أرى أن اختزال السياسة في تغريدة أمر خطير فعلا بالنسبة لرئيس أمريكي".

وانتقد شولتس ترامب بشكل لاذع في وقت سابق ورد مؤخرا على تغريدة للرئيس الأمريكي على موقع تويتر قصف فيها جبهة ترامب الذي لم يرد على هجوم شولتس حتى الآن.

وتشهد ألمانيا انتخابات برلمانية على المستوى الاتحادي في سبتمبر المقبل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميدفيدف: العقوبات الأمريكية إعلان "حرب تجارية" على روسيا

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • إيران تتهم ترامب بمحاولة تخريب الاتفاق النووي

    أخبار

  • رئيس وزراء روسيا: العقوبات الأمريكية تقضي على آمال تحسن العلاقات

    أخبار

إعلان

d167ff76e8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية