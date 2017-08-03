الفيصلي يفاجئ جماهيره قبل نهائي البطولة العربية

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أعلن نادي الفيصلي الأردني، عن تسيير رحلات لجماهيره لحضور نهائي البطولة العربية، المقامة حاليًا في مصر، والمقرر له يوم الإثنين المقبل على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية.

ونشر الحساب الرسمي للفيصلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة للإعلان، موضحًا أن الرحلة ستكون ذهاب وعودة في نفس اليوم.

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وتغلب الفريق الأردني، على الأهلي أمس الأربعاء، بهدفين مقابل هدف، في مباراة نصف النهائي، لينتظر الفائز من مباراة اليوم بين الترجي التونسي، والفتح الرباطي المغرب، في المباراة النهائية للبطولة.