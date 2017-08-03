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الزمالك: الإعلان عن قائمة مباراة المصري السبت.. وبرنامج خاص للمستبعدين

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الزمالك: الإعلان عن قائمة مباراة المصري السبت.. وبرنامج خاص للمستبعدين الزمالك: الإعلان عن قائمة مباراة المصري السبت.. وبرنامج خاص للمستبعدين

التحرير

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قال حسين السيد، مدير الكرة بنادي ، إن الفريق سيؤدي تدريباته السبت المقبل بالنادي، استعدادًا لمواجهة فريق المصري في دور نصف النهائي لبطولة كأس ، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان قائمة الفريق المسافرة للإسكندرية بعد الانتهاء من المران.

وحدد الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق يحيى، برنامجًا تدريبيًا للاعبين المستبعدين من قائمة مباراة المصري.

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ويدخل الزمالك معسكرًا مغلقًا بعد غدًا السبت، في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر على ملعب «برج العرب».

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التحرير

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