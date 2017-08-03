الزمالك: الإعلان عن قائمة مباراة المصري السبت.. وبرنامج خاص للمستبعدين

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قال حسين السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن الفريق سيؤدي تدريباته السبت المقبل بالنادي، استعدادًا لمواجهة فريق المصري في دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان قائمة الفريق المسافرة للإسكندرية بعد الانتهاء من المران.

وحدد الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق يحيى، برنامجًا تدريبيًا للاعبين المستبعدين من قائمة مباراة المصري.

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ويدخل الزمالك معسكرًا مغلقًا بعد غدًا السبت، في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر على ملعب «برج العرب».