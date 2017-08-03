طارق يحيى: الزمالك كامل العدد لمواجهة المصري

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قال طارق يحيى، المدير الفني بنادي الزمالك، إنّ الفريق جاهز تمامًا لخوض مباراة المصري البورسعيدي، في دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن الفريق ليس لديه أي إصابات.

وأضاف يحيى، في تصريحات اليوم الخميس، أنّ الفريق جاهز بقوته الضاربة للمباراة الهامة أمام المصري في البطولة الوحيدة التي ينافس عليها، في الوقت الحالي، موضحًا أن جميع عناصر الفريق بحالة جيدة والكل جاهز لخوض اللقاء.

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ويدخل الزمالك معسكرًا مغلقّا بعد غدًا السبت، في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب.