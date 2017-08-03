الصحة: لا زيادة في أسعار الدواء.. وهدفنا القضاء على فيروس سي

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قال أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، إنه سيتم الانتهاء من المسح الصحي من فيروس سي لعدد 30 مليون مواطن بنهاية العام المقبل 2018، مؤكدًا أن التحدي الأكبر هو القضاء على المرض تماما وليس قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت حتى الآن المسح الصحي لعدد 3 ملايين و600 ألف مواطن.

وتوجه الوزير اليوم الخميس، إلى العاصمة الادارية الجديدة وذلك لاجراء المسح الطبي الشامل لفيروس سي للعاملين بالعاصمة، الذين يقدر عددهم بنحو 50 ألف مواطن، تزامنا ًمع الاحتفال باليوم العالمى للإلتهاب الكبدى الوبائى.

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وقال أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إن الدولة عالجت مليون و130 الف مريض حتى الان بتكلفة 3 مليار و300 مليون جنيه، مشيرا أن سعر علاج المريض الواحد انخفض من 12 ألف جنيه إلى 1527 جنيه، في الوقت الذي تصل فيه إلى 45 ألف دولار في بعض الدول المجاورة، كما تم زيادة المراكز العلاجية من 56 مركز إلى 160 مركز.

وشدد على أن إجراءات صرف العلاج للمرضى لا تتجاوز 3 أيام، وقال إن مصر ستعلن خلال عام أو عام ونصف على الأكثر، القضاء على فيروس «سي، وفيما يتعلق بالحديث عن ارتفاع اسعار الأدوية الفترة المقبلة، شدد الوزير على أنه لا صحة لذلك، وأنه لا نية لاي زيادات في الأسعار، والسوق الدوائي استقر بنسبة كبيرة واستطاعت الوزارة بالتعاون مع شركات الدواء القضاء على ظاهرة نواقص الأدوية.