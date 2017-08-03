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وزير النقل ينقل مكتبه إلى السكة الحديد بعد واقعة سائقي الحشيش

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وزير النقل ينقل مكتبه إلى السكة الحديد بعد واقعة سائقي الحشيش وزير النقل ينقل مكتبه إلى السكة الحديد بعد واقعة سائقي الحشيش

التحرير

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سادت حالة من الغضب والترقب داخل أروقة وزارة النقل بعد انتشار واقعة سائقي السكة الحديد وهم يتناولون المخدرات داخل كابينة جرار أحد القطارات أثناء العمل.

وعلمت "التحرير" من مصادرها أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات قرر نقل مكتبه بشكل جزئي من مقر الوزارة بمدينة نصر إلى مقر هيئة السكة الحديد بمحطة برمسيس.

وقالت المصادر لـ"التحرير"، إن رئيس هيئه السكة الحديد أعلن حالة الطوارئ لتجهيز مكتب مناسب يليق بوزير النقل، ويكون بجوار مكتبه برئاسة الهيئة، حتى يتسنى للوزير الإشراف بنفسه على قيادات الهيئة والقطاعات التابعة لهم، لكي لا تتكرر واقعة سائقي الحشيش على أن يجلس فى الهيئة يومين أسبوعيا وباقي الأيام سيكون بمكتبه داخل الوزارة.

وقالت هيئة السكة الحديد بيان لها أمس الأربعاء، فور علم رئيس الهيئة بما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات الفضائية من سلوك غير أخلاقي لبعض سائقي القطارات، قرر على الفور إحالتهم للتحقيق، ووقفهم عن العمل احتياطيا، لحين انتهاء التحقيقات طبقا لنص المادة (99) من لائحة نظام العاملين بالهيئة.

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التحرير

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