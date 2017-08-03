قبل ما تنزل بكرة.. انخفاض الأسعار يضرب موديلات جديدة في سوق السيارات

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استطاعت السيارات المستعملة أن تعيد اكتشاف نفسها بقوة خلال الفترة القليلة الماضية، لا سيما بعد أن ارتفعت أسعار الإصدارات الجديدة بشكل واضح، مما أدى إلى حالة إحجام واضحة لدى الجمهور، حيث لم تعد السيارات الشعبية التي تملك قاعدة جماهيرية كبيرة على غرار "هيونداي فيرنا" و"رينو لوجان" و"شيفروليه لانوس"، وغيرها، حيث لم تعد أسعار تلك الإصدارات في متناول الطبقات المتوسطة.

وفي هذا السياق نقدم صورة عن أسعار السيارات المستعملة في مصر للراغبين في الشراء قبل أيام من نشاط سوق السيارات الرسمية الجمعة والأحد..

هيونداي إلنترا

تتراوح أسعارها الأوتوماتيك للموديلات من 2003 إلى 2016 بمستويات تتراوح بين 80 ألفا و330 ألف جنيه، وذلك في إطار الحالة الحالية للسوق.

مازدا 3

واحدة من السيارات التي استطاعت أن تثبت نفسها بقوة منذ منتصف العقد الماضي، وتعرض إصداراتها بالسوق من موديلات 2008 وحتى 2017، بأسعار تتصاعد تدريجيا من 120 ألفا إلى 360 ألف جنيه.

بروتون جين 2

حققت نجاحًا وانتشارًا واسعين على مدى الأعوام القليلة الماضية، وتعرض موديلاتها من 2006 وحتى 2016 بأسعار من 75 ألفا إلى 200 ألف جنيه.

بيجو 301

على الرغم من عمرها القصير في السوق المصرية، فإنها لاقت استحسانا واسعا من جانب الجمهور، وتتوافر موديلاتها التي تمتد منذ عام 2014، بأسعار تتراوح من 180 ألفا إلى 230 ألف جنيه.

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هوندا سيفيك

تمتلك تاريخًا طويلًا في السوق المصرية، وهي واحدة من السيارات التي ظهرت بقوة في الآونة الأخيرة، وتتراوح أسعار موديلاتها من 1990 إلى 2017 في الفئة السعرية من 55 ألفًا إلى 380 ألف جنيه.

نيسان تيدا

تمثل مع "صني" أشهر سيارات شركة "نيسان" في مصر، وتعرض موديلاتها في سوق السيارات من 2006 وحتى 2015 بأسعار تبدأ من 110 آلاف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 240 ألف جنيه للفئات الأحدث من السيارة.

كيا بيكانتو

واحدة من السيارات الشهيرة في السوق المصرية في الوقت الحالي، واستطاعت من خلال الشكل الجديد الذي ظهر خلال السنوات الأخيرة، جذب شرائح غير النساء في مصر، ويتراوح سعرها بين 70 و200 ألف جنيه للموديلات من 2005 وحتى 2016.

كيا سيراتو

تعد منافسة "هيونداي إلنترا" الأولى في السوق المصرية، وتعرض موديلاتها في سوق السيارات من 2005 وحتى 2016، بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 320 ألف جنيه للفئات الأحدث من السيارة.