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التموين: مد مهلة سداد تأمين الدقيق في منظومة الخبز الجديدة 02:09 م الخميس 03 أغسطس 2017

علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية

كتبت- عايدة رضوان:أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس، مد مهلة سداد تأمين الدقيق لأصحاب المخابز حتى الأحد المقبل، للعمل وفقًا للقواعد المنظمة لمنظومة إنتاج الخبز الجديدة.وشهدت فروع بنوك الإسكان والتعمير والأهلي ومصر، وفقًا للبيان الصادر، الخميس، إقبالًا كبيرًا من أصحاب المخابز في ثالث أيام العمل، لسداد التأمين على حساب بنك الإسكان والتعمير فرع المهندسين رقم (0520000008414 ) مع تسجيل المبلغ واسم المودع وكود المخبر ورقم التليفون.يشار إلى أن وزير التموين، قرر الاثنين الماضي، احتساب المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز من قيمة التأمين، ومد فترة السداد حتى نهاية الأسبوع.كما قرر المصيلحي، خلال اجتماعه، برؤساء شعب المخابز بالمحافظات، بحضور عبدالله غراب، رئيس الشعبة، خصم قيمة المستحقات المـتأخرة لأصحاب المخابز من قيمة التأمين المقرر سدادها من قبل أصحاب المخابز.وأوضح وزير التموين، أنه إذا بلغت قيمة المستحقات المتأخرة للمخبز 5 آلاف جنيه وقيمة التأمين المستحق سدادها 20 ألف جنيه، يودع المخبز 15 ألف جنيه مباشرةً في الحساب البنكي المخصص لمشروع دعم الخبز.وأضاف وزير التموين، خلال الاجتماع، أنه في حال زيادة قيمة متأخرات المخبز عن قيمة التأمين المستحق، يرسل صاحب المخبز خطاب يفيد قيمة مستحقاته للهيئة العامة للسلع التموينية.وأشار الوزير، إلى أن قيمة التأمين المقرر سدادها يحددها صاحب المخبر نفسه من واقع حصة الدقيق التي يرغب في صرفها ولا تتدخل الوزارة في تحديد قيمة التأمين.وأكد المصيلحي، أن قيمة التأمين المستحق تسدد لضمان جدية التعامل، واحترام واجبات وحقوق كل طرف من أطراف المنظومة الجديدة لصناعة الخبز، مشيرًا إلى أنه يتم صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز بناءً على ما تم إنتاجه وصرفه للمواطنين.وأهاب وزير التموين والتجارة الداخلية، بجميع أصحاب المخابز الشرفاء، التحلي بروح المسؤولية، مؤكدًا أن الهدف من سداد قيمة التأمين حماية المهنة من الدخلاء.

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