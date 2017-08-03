الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 19 آخرين في 3 حوادث بالجيزة ومطروح وأسيوط

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، وفاة 4 مواطنين وإصابة 19 آخرين في 3 حوادث سير في محافظات الجيزة ومطروح وأسيوط.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، في بيان صحفي، أن الحادث الأول أسفر عن وفاة مواطن وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق وادي النطرون العلمين الكيلو 75 بمحافظة مطروح وتم نقل المصابين وحالة الوفاة إلى مستشفى العلمين المركزي عن طريق 3 سيارات إسعاف مجهزة.

وقال مجاهد أن الحادث الثاني نتج عن انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بطريق المريوطية أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وأسفر عن وفاة 3 مواطنين وإصابة آخر، تم نقلهم إلى مستشفى أبو النمرس، بمشاركة 4 سيارات إسعاف مجهزة.

واضاف أن الحادث الأخير وقع نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل عرب العطيات بمركز الفتح بمحافظة أسيوط؛ مما أسفر عن إصابة 12 مواطنًا، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف مجهزة لنقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش، وجروح قطعية بفروة الرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدا على توافر الأدوية وأكياس الدم بالمستشفيات، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.