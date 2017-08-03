بالصور.. رئيس "تعاونيات الإسكان" يضع حجر أساس مشروع "اللؤلؤة" في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وضع اللواء حسام الدين مصطفي رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اليوم الخميس، حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع "أبراج اللؤلؤة" بمنطقة ناصر في محافظة بورسعيد، ضمن مشروعات الإسكان التعاوني بالمحافظة.

وقال "مصطفى"، خلال جولته لمشروع الإسكان بمنطقة الأمين، التي رافقه فيها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وأحمد فرغلي عضو مجلس النواب، إلى أنه من المنتظر أن تتكون مشروعات الإسكان التعاوني من 68 برجًا تعاونيًا يضم كل برج أرض جراجات وأعلاه 11 دورًا سكنيًا بإجمالي 3036 وحدة سكنية، و26 برجًا استثماريًا يضم كل برج دورًا أرضيًا وأول تجاري وأعلاهما 9 أدوار سكنية بإجمالي 936 وحدة سكنية.

وأضاف "مصطفى" أن المشروع يتضمن أيضًا إقامة 4 أبراج إدارية أخرى، يضم كل برج دور أرضي و10 أدوار متكرر، بالإضافة إلى جراج متعدد الطوابق سعة 1460 سيارة، ومركز تجاري وثقافي يشمل محلات ومطاعم و4 دور سينما، وملاهي للأطفال ومركز ترفيهي بجانب مسجد.

كان رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، أعلن خلاله أنه جارٍ دراسة الطلب الذي تقدم به أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الأول من أغسطس الجاري، بأن تكون وحدات الإسكان التعاوني بمسطح 80 مترًا مربعًا فقط ودون تشطيب طبقًا لمطالب الحاجزين.