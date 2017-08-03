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مصدر يكشف تفاصيل وفاة الراقصة غزل داخل مركز تجميل بالهرم

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مصراوي Masrawy

مصدر يكشف تفاصيل وفاة الراقصة غزل داخل مركز تجميل بالهرم

02:21 م الخميس 03 أغسطس 2017

مصدر يكشف تفاصيل وفاة الراقصة غزل داخل مركز تجميل بالهرم

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل وفاة الراقصة غزل داخل إحدى مراكز التجميل بمنطقة حدائق الأهرام.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية خبر وفاة الفنانة الاستعراضية غزل، صباح اليوم الخميس، أثناء تواجدها في غرفة العمليات، لإجراء عملية تجميل.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى توجه الراقصة غزل إلى مركز تجميل بالهرم لإجراء عملية تجميل.

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن طبيبة نساء وتوليد قامت بتخديرها قبل إجراء العملية، لكن فوجئت بتدهور حالتها الصحية ووفاتها.

وقال منصور هندي، وكيل لجنة الأعمال في النقابة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "بالفعل الراقصة غزل توفيت، أثناء تواجدها في مستشفى لإجراء عملية تجميل، وأصيبت بأزمة قلبية أثناء العملية ولم ينجح الأطباء في إنقاذها". يُذكر أن صفحة منسوبة لـ"غزل" على موقع "فيسبوك" أعلنت خبر الوفاة، وتداول الخبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المصدر، أن مأمورية بقيادة العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الهرم، والرائد هاني عجلان، معاون المباحث، تمكنت من ضبط الطبيبة؛ بتهمة الإهمال الطبي.

وأشار المصدر إلى أن المركز غير مرخص، وأنه بسؤال القائمين عليه أكدوا أنهم بصدد إنهاء كافة أوراق التراخيص المطلوبة.

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مصراوي Masrawy

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