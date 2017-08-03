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ميدو عن صفقة نيمار: «برافو ناصر الخليفي»

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ميدو عن صفقة نيمار: «برافو ناصر الخليفي» ميدو عن صفقة نيمار: «برافو ناصر الخليفي»

التحرير

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علق أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني لفريق وادي دجلة، على القيمة المالية لصفقة انتقال البرازيلي نيمار داسيلفا، من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي تبلغ 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب من النادي الكاتالوني.

وكتب «ميدو»، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا «أرى أنها صفقة ممتازة لباريس حيث أنهم كانوا يحتاجوا نجم كبير لتعويض رحيل إبرا ولا يوجد افضل من نيمار لفعل ذلك!! برافو ناصر الخليفي».

وأضاف: «الكلام عن سعر نيمار ليس له اي داعٍ خاصة وأن الأندية تعرف كيف تعوض ما دفعته عن طريق تسويق الفريق بشكل أفضل من خلال وجود نجوم كبار به».

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ميدو

ميدو

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