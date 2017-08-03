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تنظيم القاعدة يطلق سراح رهينة جنوب أفريقي بعد احتجازه 6 أعوام في مالي

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مصراوي Masrawy

تنظيم القاعدة يطلق سراح رهينة جنوب أفريقي بعد احتجازه 6 أعوام في مالي

01:37 م الخميس 03 أغسطس 2017

تنظيم القاعدة يطلق سراح رهينة جنوب أفريقي بعد احتجازه 6 أعوام في مالي

تنظيم القاعدة

جوهانسبرج (د ب أ)

أفادت وتقارير إخبارية في جنوب أفريقيا اليوم الخميس بأنه تم إطلاق سراح رهينة جنوب أفريقي اختطفه مسلحو تنظيم القاعدة عام 2011 في مالي.

ونقل حساب الحكومة على تويتر عن وزيرة العلاقات الدولية مايتي نكوانا ماشاباني القول إنه تم إطلاق سراح ستيفن ماكجوان في 29 تموز/يوليو الماضي .

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل لإطلاق سراح الرهينة ، ولكن نكوانا ماشاباني قالت إن الحكومة لم تدفع أي فدية.

وكان ماكجوان قد اختطف مع شخصين آخرين في مدينة تمبكتو شمالي مالي في نوفمبر 2011، حسبما أفادت قناة "إي.إن.سي.إيه" الجنوب أفريقية.

وأطلق سراح الرهينة السويدي يوهان جوستافسون في يونيو الماضي، أما الرهينة الثالث، وهو مواطن هولندي، فقد تمكنت قوات خاصة فرنسية من تحريره في أبريل 2015 .

وكان رجل ألماني قد قتل في البداية عندما قاوم عمليه خطفه مع الرهائن الثلاثة.

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