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تأجيل دعوى شطب ماجدة الهلباوي من نقابة المحامين لـ 1 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى شطب ماجدة الهلباوي من نقابة المحامين لـ 1 أكتوبر

02:17 م الخميس 03 أغسطس 2017

تأجيل دعوى شطب ماجدة الهلباوي من نقابة المحامين لـ 1 أكتوبر

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي تطالب بإحالة ماجدة الهلباوي، إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، لجلسة 1 أكتوبر المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٠٩٠٢ لسنة ٧٠ ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوي المحامية.

وذكرت الدعوى أن "الهلباوي" مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم ٢٠٢٧٧٢ وتدعى زورا في كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام محكمة النقض.

وقالت الدعوى إن "الهلباوي" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين، وذلك لاتهامها في العديد من الجنح والجنايات في جرائم مخلة بالشرف، ومنها من صدر فيها أحكاما نهائية، ومنها من صدر فيها أحكاما باتة من محكمة النقض في جرائم جميعها مخلة بالشرف، الأمر الذي يفقدها شرطي حسن السمعة والسيرة المحمودة.

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مصراوي Masrawy

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