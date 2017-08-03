مشاهير علقوا على هزيمة «الأهلي».. أحدهم: «وكسنا وفضحنا»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

لم يتمكن فريق الأهلي من التأهل لنهائي البطولة العربية عقب هزيمته أمس الأربعاء، أمام فريق الفيصلي الأردني بهدفين مقابل هدف واحد، تمكن الأهلي من إحرازه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وعلّق عدد من المشاهير على خسارة الأهلي في نصف نهائي البطولة العربية، وغلب على التعليقات طابع المؤازرة للفريق بعد الهزيمة، وهو ما نستعرضه فيما يلي..

1- مي كساب

عبر صفحتها الشخصية على موقع "تويتر"، ساندت الفنانة "مي كساب" الأهلي وهنأت كذلك فريق "الفيصلي"، قائلة: "طبعا لازم تفرحوا فرحة كبيرة من قلبكم عشان كسبتم نادي القرن بطل إفريقيا.. هارد لك لعيبة الأهلي رجالة موتّوا نفسكم لآخر دقيقة مبروك للأردن".

2- يوسف الشريف

دعم الفنان "يوسف الشريف" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" لاعبي النادي الأهلي، قائلًا: "هاردلك للأهلي، روح اللاعبين حتى النهاية كانت رائعة، ولكن التوفيق مهم في كرة القدم.. تتعوض إن شاء الله".

وأضاف "الشريف" في تغريدة أخرى: "فيه فيروس منتشر في الكرة العربية، فرق كتير لعيبتها بتدعي الإصابة عشان تضيع وقت، والحكم طبعًا بيساعد على ده.. أكرم لك تتغلب وماتعملش ده".

شاهد أيضا

3- نبيل الحلفاوي

أبدى الفنان "نبيل الحلفاوي" غضبه من شماتة بعض المصريين من هزيمة الأهلي، وقال عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "والله ما أنا زعلان من الخسارة بقدر زعلي من شماتة مصريين"، وأضاف في تغريدة أخرى: "ألف مبروك لفريق الفيصلي الأردني الصعود للنهائي".

4- أحمد موسى

أثارت هزيمة النادي الأهلي غضب الإعلامي الشهير "أحمد موسى"، وعلّق على الهزيمة في برنامجه "على مسئوليتي" أمس الأربعاء، عبر فضائية "صدى البلد"، قائلًا: "الأهلي فضحنا ومهزوم 2 -1 بعد ما كانت كل الأماني معقودة عليه"، وأضاف: "هزيمة الأهلي بتعكنن عليا، الأهلي وكسنا ومكناش ناقصين شماتة".



5- خالد الغندور

نشر الإعلامي الرياضي ولاعب الزمالك السابق "خالد الغندور"، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو أشاد فيه بلاعبي فريق الأهلي وأوضح أنه دفع ثمن الأخطاء التي ارتكبها في الشوط الأول، ولكن أثبت اللاعبين أنهم "رجالة" لأنهم قاتلوا حتى النهاية.

