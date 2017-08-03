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مرور العاصمة: تحويلات بسبب إصلاحات كباري التونسي وأكتوبر والأوتوستراد 01:55 م الخميس 03 أغسطس 2017

تحويلات بسبب إصلاحات كباري

كتب - فتحي سليمان:تشهد العديد من المحاور داخل نطاق العاصمة أعمال تطوير وإصلاح فواصل خلال عطلة نهاية الأسبوع ما يستدعي إغلاق جزئي لبعض المحاور والمناطق وترك حارات مرورية لحركة السيارات تحت إشراف الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير المرور.ومن المقرر أن يُستكمل الإصلاح بـ 10 فواصل معدنية أعلى كوبري أكتوبر من الوصلة المُعلقة في الاتجاه من مدينة نصر حتى أعلى الشهيد، وكذلك الأمر؛ أعمال إصلاح وتغيير طبقة أسفلتيه أعلى كوبري التونسي في الاتجاه من محور الأوتوستراد والمعادي حتى الأوتوستراد بدء من الساعة 12 ليلا الخميس وحتى الساعة السادسة من صباح الأحد المُقبل وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية.كما تجرى إدارة مرور القاهرة، أعمال نقل مرافق لكوبري الفنجري مما يستلزم غلق كلى باتجاه القادم من الحدائق حتى الفنجري ويُمنع استكمال الرحلات المرورية أعلى الكوبري للقادم من الحدائق، وعلى قائدي السيارات التوجه للمسطح الأرضي حتى محور صلاح سالم، وستكون أعمال نفق مرافق الكهرباء والصرف الصحي بدءًا من الساعة 12 ليلًا يوم الخميس وحتى الساعة 6 صباح الأحد المُقبل وسط تدعيم الطرق بالخدمات لملاحظة حركة السيارات.وستكون الأعمال ستكون نهارًا وليلاً لحين انتهاء المدة المحددة، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال.ووضعت الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة، ومخاريط، وطواحين ضوئية، وفواصل حركة، وعلامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.فيما تستمر التحويلات المرورية بمنطقة الزمالك وسط تدعيم الطريق بالعلامات الإرشادية والحواجز الحديدية منعا لظهور أي كثافات مرورية وينُصح التوجه إلى الشوارع والطرق البديلة التي حددتها إدارة المرور.وتستمر أعمال إنشاء كوبري بالدائري الأوسطي بمحور الأوتوستراد وبكورنيش النيل بالمعادي وشارع النصر وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية والأوناش لرفع أي معوقات مرورية بالطريق وملاحظة حركة السيارات.

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