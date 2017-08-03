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قبل الاستعداد للحج.. تعرف على طرق الوقاية من ضربات الشمس

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مصراوي Masrawy

قبل الاستعداد للحج.. تعرف على طرق الوقاية من ضربات الشمس

02:09 م الخميس 03 أغسطس 2017

قبل الاستعداد للحج.. تعرف على طرق الوقاية من ضربات الشمس

كيف-تقي-نفسك-من-الحرارة-المرتفعة-وضربات-الشمس؟

كتبت- ميرا ماهر:

مع اقتراب موسم الحج، يقضي الحجاج معظم نهارهم تحت  أشعة الشمس التي تتعدى 40 درجة، مما يجعلهم أكثر عرضة لضربات الشمس وهو الامر الي يقلق البعض، خاصة مع وجود نسبة وفيات بسبب ذلك.

لذلك نقدم لكم بعض النصائح، والتي ذكرها موقع " wikihow" للوقاية من ضربات الشمس:

-تناول كمية كبيرة من السوائل بانتظام.

-عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة ومستمرة، والوقوف في الظل بين الحين والآخر.

-في حين الاضطرار للوقوف تحت أشعة الشمس بصورة مستمرة، يجب استخدام مظلة شمسية بلون فاتح أو القبعة الواقية.

-ارتداء ملابس فضفاضة، فاتحة اللون وخفيفة.

-استخدام النظارات الشمسية لوقاية العين من الأشعة فوق البنفسجية.

-يفضل استخدام الكريمات الواقية من الشمس قبل الخروج بساعتين.

وبحسب موقع "arabiaweather" ذكر أن 28%من الوفيات أثناء موسم الحج يكون سببها الأساسي هو ضربات الشمس، مما يجعلها تتصدر قائمة مُسببات الوفيات بين الحجاج.

 

 

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