بالصور.. رئيس جامعة الزقازيق يفتتح اللقاء العلمي السنوي لـ"جراحة العظام"

الشرقية – فاطمة الديب:

افتتح الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الخميس، فعاليات اللقاء العلمي السنوي لقسم جراحة العظام، والذي ينظمه القسم بالاشتراك مع جمعية "جراحة العظام المصرية".

حضر الافتتاح عاطف البحراوي، عميد كلية الطب، والدكتور خالد محمد حسن، رئيس قسم جراحة العظام، والدكتور عبدالسلام حفني، مقرر اللقاء، والدكتور أنيس شيحة، رئيس جمعية جراحة العظام، بمشاركة عدد كبير من الأساتذة والمتخصصين من جامعات "القاهرة، والأزهر، وعين شمس، والمنصورة" وهيئة التأمين الصحي.

وخلال كلمته، أشاد رئيس الجامعة، بدور قسم العظام داخل مستشفيات جامعة الزقازيق في علاج العديد من المرضى بالمحافظة والمحافظات المجاورة، موضحًا أن القسم حدثت فيه نقلة نوعية وتطوير كبير منذ أوائل حقبة التسعينات.

وشدد رئيس الجامعة، على أن اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات بين الأساتذة والمتخصصين من مختلف الجامعات والجهات المعنية، للوقوف على الجديد في هذا المجال.

كما تفقد رئيس الجامعة، وحدة العناية المركزة بمبنى الجراحة العامة، مشيرًا إلى أنه جاري الانتهاء من تجديدها وبدء العمل بها السبت المقبل.