بالصور.. رئيس "تعاونيات الإسكان": إنشاء 68 برجًا تعاونيًا في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء حسام الدين مصطفي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اليوم الخميس، مشروع الإسكان التعاوني بمنطقتي الأمين وناصر في محافظة بورسعيد.

وقال "مصطفى"، خلال جولته التي رافقه فيها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وأحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، إلى أن مشروع "الأمين" يمثل نقلة حضارية لمنطقة وسط البلد، من خلال إيجاد مركز جذب تجاري وترفيهي وسكني جديد على جانبي محور شارع الأمين بعيدًا عن الإزدحام الحالي لمحور كورنيش المدينة.

وأضاف "مصطفى" أنه من المنتظر أن تتكون مشروعات الإسكان التعاوني من "68" برجًا تعاونيًا يضم كل برج أرض جراجات وأعلاه 11 دورًا سكنيًا، بإجمالي 3036 وحدة سكنية، و"26" برجًا استثماريًا يضم كل برج دور أرضي وأول تجاري وأعلاهما 9 أدوار سكنية بإجمالي 936 وحدة سكنية، و"4" أبراج إدارية أخرى يضم كل برج دورًا أرضيًا و10 أدوار متكرر، بالإضافة إلى جراج متعدد الطوابق سعة 1460 سيارة، ومركز تجاري وثقافي يشمل محلات ومطاعم و4 دور سينما، وملاهي للأطفال ومركز ترفيهي بجانب مسجد.

وكان رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، أعلن خلاله أنه جارٍ دراسة الطلب الذي تقدم به أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الأول من أغسطس الجاري، بأن تكون وحدات الإسكان التعاوني بمسطح 80 مترًا مربعًا فقط ودون تشطيب طبقًا لمطالب الحاجزين، وأنه جارٍ دراسة طرح خيارات للمستحقين بحيث يختار كل مستحق المساحة اللازمة وأسلوب السداد وبتشطيب أو بدون أم الالتزام بكراسة الشروط.

وانتابت حالة من الغضب المتقدمين لمشروعات الإسكان التعاوني عقب تداول مستند منسوب للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن قيمة المقدمات والأقساط للمستحقين بالمشروع الذي طرحته الهيئة بالتعاون مع المحافظة منذ أكثر من ثلاث سنوات بمناطق العلاج الطبيعى ومنطقتي ناصر والأمين، مع اختلاف المساحات عما سبق طرحه في كراسة الشروط وتسليم الوحدات تشطيب "سوبر لوكس"، وهو ما أدى إلى زيادة قيمة المقدمات والأقساط.