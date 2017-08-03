بالصور.. في منظومة الخبز ببورسعيد.. مواطن "مش فاهم" وصاحب مخبز "بيشتكي"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تجول "مصراوي" داخل عدد من مخابز الخبز المدعم بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، لمتابعة العمل في ثالث أيام تطبيق المنظومة الجديدة التي تلزم أصحاب المطاحن والمخابر بدفع قيمة القمح والدقيق، على أن يحصلوا على قيمة الإنتاج، بالإضافة إلى مقابل التصنيع حال إنتاجه الدقيق أو الخبز بالمواصفات المطلوبة.

"استفدنا إيه"

أبدى عددٌ من المواطنين عدم فهمهم للمنظومة الجديدة، وقالت "ميادة السعيد"، موظفة: "أنا مش فاهمة أي حاجة، ما الهدف من المنظومة وماذا سأستفيد، في جميع الأحوال الأهم أن يستمر سعر الرغيم بـ5 قروش".

اتفق معها حسام صلاح، موظف، قائلًا: "ما فائدة المنظومة لي كمواطن، هل سيتم زيادة نصيب الفرد من الخبز؟، أم سيتم رفع الدعم أو زيادة سعر الرغيف؟، لا أفهمها بصراحة شديدة، ولا أعلم سبب غضب واستياء عدد من أصحاب المخابز من تطبيقها".

خراب بيوت

ورفض أصحاب عدد من المخابز الحديث، خوفًا من مفتشي التموين، بحسب قولهم، إلا أن صاحب مخبز بمدينة بورفؤاد، وافق على الحديث دون ذكر اسمه قائلًا: "إن المنظومة الجديدة مسيئة للغاية، ولم تضف شيئًا للمواطن ولن تفيد صاحب المخبز".

وأشار إلى أنه في المنظومة السابقة كان تجري محاسبته على سعر طن الدقيق بـ3 آلاف جنيه تقريبًا، أما مع المنظومة الجديدة يصل سعر الطن إلى 7 آلاف جنيه، ومن المقرر محاسبته على أجرة العامل اليومية بـ25 جنيهًا رغم أنها تتجاوز الـ50 جنيهًا يوميًا، مضيفًا: "وإذا لم أستطع توفير التأمين فلحظتها سأكون مجبرًا على غلق المخبز وسيكون ذلك بمثابة خراب بيوت".

الدعم خط أحمر

قال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة ببورسعيد، في تصريح لـ"مصراوي"، إن الدولة تعتبر المساس برغيف الخبز المدعم خط أحمر، وأن تطبيق منظومة الخبز الجديدة التي تقضي بتحرير سعري القمح والدقيق التمويني ستتم دون المساس بسعر رغيف الخبز المدعم.

وأوضح "ثابت" أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تفادي المشكلات السابقة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بجانب إحكام الرقابة والسيطرة على المخابز من خلال الحملات التموينية، معلنًا أن قيمة شيكارة الدقيق التمويني وزن "50 كيلو جرام" تبلغ "265 جنيهًا".