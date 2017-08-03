بالصور.. محافظ الغربية يناقش طرح 34 فدانًا بمنطقة الصناعات النسيجية في المحلة

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الغربية - مروة شاهين:

ناقش اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم الخميس، إجراءات طرح الـ34 فدانًا بمنطقة الصناعات النسيجية في المحلة الكبرى، بنظام حق الانتفاع لمدة خمسين عامًا، بمساحات تتراوح من 400 متر إلى 2500 متر.

وقال "صقر"، خلال استقباله المهندس أسامة حشاد، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدين، بمكتبه في ديوان عام محافظة الغربية، إنهم طرحوا 73 قطعة كمرحلة أولى شاملة المرافق ضمن المشروع، بهدف زيادة الاستثمارات والاستفادة من برنامج "مشروعك" عن طريق قروض يمنحها البرنامج للشباب بفائدة بسيطة ومتناقصة بالمحافظة والقضاء على البطالة.

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة المحلة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المصانع غير المرخصة بالمحلة الكبرى.

حضر اللقاء المهندس أنور حسنين، وكيل وزارة المشروعات الصناعية والتعدين، وحسين بلحة، رئيس جمعية نسيج المحلة، وعدد من رجال الأعمال بالمحلة الكبرى، واللواء طلعت منصور، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس فتحي الفقي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.