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الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعي وينهي حل الدولتين

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مصراوي Masrawy

الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعي وينهي حل الدولتين

01:45 م الخميس 03 أغسطس 2017

الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعي وينهي حل الدولتين

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردي

رام الله (د ب أ)
أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بشدة وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حجر الأساس لأكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيتار عيليت" جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

كما أدان أبو ردينة ، في تصريحات بثتها وكالة الانباء الفلسطينية ( وفا) اليوم الخميس ، نية الشرطة الإسرائيلية إخلاء عائلة فلسطينية من منزلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة لصالح المستوطنين.

وأكد أبو ردينة أن المستوطنات غير شرعية من أساسها، وأن على الإسرائيلية أن تتوقف فورا عن نهجها التدميري لحل الدولتين.

كما شدد على أن "أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة هي أراض فلسطينية محتلة وليست أرض إسرائيل، كما زعم نتنياهو في كلمته، وعلى أن التصعيد الذي تقوم به الحكومة الاسرائيلية واستفزازاتها الاستيطانية، تستدعي التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا العبث الإسرائيلي".

ودعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية الى التدخل فورا من أجل وقف محاولات نتنياهو تقويض الجهود التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ، لحل الصراع والتي رحب بها الجانب الفلسطيني وأبدى كل الاستعداد لإنجاحها.

وأكد أن "هذه التصرفات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، تعمل على خلق مناخ متوتر، ستكون لها عواقب لا يمكن السيطرة عليها، تتحمل الحكومة الإسرائيلية عواقبها".

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