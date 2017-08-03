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وزير الخارجية يؤكد أهمية استئناف اجتماعات اللجنة الفنية لسد النهضة الاثيوبي

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يؤكد أهمية استئناف اجتماعات اللجنة الفنية لسد النهضة الاثيوبي

01:44 م الخميس 03 أغسطس 2017

وزير الخارجية يؤكد أهمية استئناف اجتماعات اللجنة الفنية لسد النهضة الاثيوبي

وزير الخارجية سامح شكري

كتب - سامي مجدي:أكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية استئناف اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة الاثيوبي في أسرع وقت لضمان الانتهاء من الدراسات التي تقوم بها المكاتب الاستشارية في أقرب فرصة ممكنة.جاء ذلك خلال رئاسة الوزير شكري، الذي يزور الخرطوم حاليا، وفد في لجنة المشاورات السياسية مع الجانب السوداني برئاسة إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد أبو زيد اليوم الخميس .وقال المتحدث، في بيان، إن الاجتماع تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وحسب المتحدث، أكد الوزير شكري، خلال الاجتماع، على أهمية عقد اجتماعات لجنة المشاورات السياسية بصورة دورية بما يعكس خصوصية وعمق العلاقات الثنائية وتطلع مصر لتطويرها في كافة المجالات.وأشار شكري إلى الدور الهام للجان الفنية المتخصصة بين الجانبين في تذليل كافة العقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية، وبما يمهد لانعقاد اللجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي في أكتوبر المقبل.وبحث الوزيران خلال الاجتماع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ونتائج أعمال اللجان الفنية المتخصصة بين البلدين، كما تناول الاجتماع التعاون الثنائي في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، وأهمية العمل على احتواء التصعيد الإعلامي السلبي وتفعيل توقيع ميثاق شرف إعلامي بين الجهات المعنية في البلدين.ولفت المتحدث إلى أن الوزير شكري تناول قمة حوض النيل التي عقدت مؤخرا في أوغندا ونتائجها، مؤكدا على أن مصر سوف تعمل على التحضير لقمة حوض النيل العام القادم، متطلعا لدعم الجانب السوداني في هذا الصدد.تناول الاجتماع أيضا بعض الموضوعات القنصلية بهدف تذليل كافة العقبات أمام حركة المواطنين بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة التنسيق المشترك في المحافل الدولية.ونوه المتحدث بأن الوزيرين ناقشا عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك شملت الوضع في ليبيا وسورية واليمن.

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