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6 أطعمة لا يمكن حفظها في الفريزر 

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مصراوي Masrawy

6 أطعمة لا يمكن حفظها في الفريزر 

01:37 م الخميس 03 أغسطس 2017

6 أطعمة لا يمكن حفظها في الفريزر 

6-أطعمة-لا-يمكن-حفظها-في-الفريزر 

كتبت- ميرا ماهر:

ليس كل ما نتناوله يمكن حفظه في درجة حرارة منخفضة، فهناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تفسد أو تفقد فوائدها بمجرد حفظها في الفريزر، وذلك لما  يحدث فيها من  تفاعلات نتيجة تجميدها.

لذلك ذكر موقع " cnet " بعضاً من الأطعمة التي لا يجب أن تضعيها في الفريزر كما يلي:

الأنواع المختلفة للجبن

حفظ "الجبنة" في الفريزر يساعد على زيادة نسبة السوائل فيها، كما أنها تصبح مفتتة وغير صالحة للاستخدام.

ثمرة البطاطس

لا يجب حفظ البطاطس في الفريزر، حيث أن النشا الموجود فيها يتحول إلى سكر، وعند طهيها أو قليها تتحد هذه السكريات مع الحمض الأميني الموجود، وينتج عنه مادة "الأكريلاميد" الضارة.

الزبادي

يتغير طعم الزبادي وملمسه عند وضعه في الفريزر، حيث أنه يتعرض للفصل والتخثر.

الخضروات

لا يجب وضع الخضروات الورقية مثل الجرجير أو البقدونس في الفريزر، أو تلك التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء مثل الخيار، حيث أنها تذبل بسبب الحرارة المنخفضة.

البيض:

لا يجب وضع البيض في الفريزر، حيث يتجمد السائل الداخلي مما يؤدي إلى تغير مذاقه عند الطهي.

الأطعمة المقلية

يمكن شراء الأطعمة المقلية مجمدة، لكن لا تحاولي طهيها وحفظها في الفريزر، حيث أن ذلك يؤدي إلى جعلها لينة كما أنها تغير  من نكهتها.

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مصراوي Masrawy

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