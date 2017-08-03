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وزير الرياضة يُكرم فريدة عثمان ويصفها بـ«الملكة المتوجة» (صور)

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كرم خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس، السباحة المصرية فريدة عثمان، وذلك بعد تتويجها ببرونزية سباق 50 م فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية، والتي أُقيمت في العاصمة المجرية بودابست.

وقد حققت فريدة عثمان صاحبة الـ (22 عامًا) إنجازًا تاريخيًا للسباحة المصرية بحصولها على أول ميدالية في منافسات بطولة العالم ، حيث حققت نجمة الميدالية البرونزية مسجلة زمن ٢٥.٣٩، وجاءت خلف السباحة السويدية "سارة سيجوستروم" التي حصدت الذهبية والسباحة الهولندية "رانومي كروموويدجوجو" التي فازت بالفضية وكانت فريدة قد تأهلت إلى نهائي ٥٠م فراشة بعد أن حققت رقم أفريقي جديد بزمن ٢٥.٧٣ ثانية.

وأعرب عبد العزيز، عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز التاريخي الذي حققته فريدة، "واصفا إياها بالملكة المتوجة" لافتًا إلى أنه لا يمكن أن يتحقق تلك الإنجاز إلا بعزيمة وإصرار الأبطال وهو ما حدث بالفعل، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر أي جهد في سبيل النهوض بالرياضة المصرية والرياضيين الذين يمثلون مصر في البطولات والمحافل الدولية.

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وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة سوف تتحمل كافة مصاريف ومعسكرات البطلة المصرية فريدة عثمان، حتى أولمبياد طوكيو 2020 باليابان.

حضر التكريم مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، وعددًا من القيادات الرياضية ورجال الصحافة والإعلام.

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