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«بيحصل كتير».. من ينقذ شبرا الخيمة من الهبوط الأرضي؟ (صور)

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«بيحصل كتير».. من ينقذ شبرا الخيمة من الهبوط الأرضي؟ (صور) «بيحصل كتير».. من ينقذ شبرا الخيمة من الهبوط الأرضي؟ (صور)

التحرير

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تتكرر مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ظاهرة الهبوط الأرضي، وكان أخرها حدوث هبوط بعمق 5 أمتار * 2 متر، بشارع 15 مايو، أول أمس الثلاثاء، وسارعت الأجهزة المعنية لحل الأزمة، بعد حدوث شلل مروري.

إبراهيم تميم، من سكان حي شرق، قال إن حالات الهبوط مرتبطة عادة بتسرب المياه من شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحي المتهالكة، والهبوط يحدث فجأة.

وأضاف تميم: "كل جهة تلقي مسؤولية حدوثها على الأخرى، دون وضع خطة للتقليل من حدوثها أو حلولا جذرية للقضاء عليها"، متعجبا: "أكيد المسؤولين مستنيين تقع كارثة وبعدين يتحركوا زي العادة".

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"صرف المصانع السبب".. بهذه العبارة بدأ محمد عاشور، أحد الأهالي، حديثه عن تكرار حدوث الهبوط الأرضي، موضحا أن بعض المصانع  الواقعة في نطاق الحي تصرف المواد الكيماوية إلى مواسير الصرف الموجودة بباطن الأرض، ما يؤدى إلى تآكلها وحدوث تسريب يؤدى إلى الهبوط.

وطالب عاشور، الجهات المعنية بشن حملات على المصانع، للتأكد من طريقة التخلص من المواد الكيماوية، التي تستخدمها في عملية التصنيع، ومدى تأثيرها على شبكات المياه والصرف.

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عبد النبي محمد، أحد سكان منطقة بهتيم، قال: "مجتش على دي يعني، المشاكل على قفا من يشيل، الزبالة محاصرانا من كل ناحية، وأزمات الصرف الصحي مبهدلنا، ومياه الشرب جابتلنا الأمراض".

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الدكتورة عزيزة السيد، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ذكرت أنه على مدار 5 أشهر حدثت 5 حالات هبوط أرضي بمناطق متفرقة، أغلبها مرتبطة بتهالك شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، التى تعد السبب الرئيسي في حدوث تلك الظاهرة.

وأوضحت السيد، لـ"التحرير"، أنه من الممكن حدوث انهيارات أرضية جديدة، بسبب تهالك الشبكات القديمة، التي مر على تركيبها سنين طويلة، ويتطلب الأمر تبديل المواسير المدفونة تحت الأرض، لحل الأزمة بشكل جذري.

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التحرير

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