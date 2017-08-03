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القوى العاملة: الوزارة تعد مشروع قانون لحماية خادمات المنازل (فيديو)

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القوى العاملة: الوزارة تعد مشروع قانون لحماية خادمات المنازل (فيديو) القوى العاملة: الوزارة تعد مشروع قانون لحماية خادمات المنازل (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تُعد مشروع قانون لحماية فئة خدم المنازل، لافتًا إلى أنه يأمل في ظهور هذا القانون الذي يُراعى حقوقهم للنور قريبًا.

أضاف سعفان، خلال مداخلة ببرنامج «صباحك عندنا»، عبر فضائية «المحور»، اليوم الخميس، أنه يتم التواصل يوميا مع المستشار العمالي الموجود في قطر، للاطمئنان على أوضاع العمالة المصرية هناك، مشيرًا إلى أنهم لا يتعرضون لأية أزمات حتى هذه اللحظة.

تابع وزير القوى العاملة: «الشباب المصري واعد وقادر على العمل، ويُقبل على الوظائف التي توفرها القوى العاملة بالتعاون مع القطاع الخاص، كان هناك فكر يسود سابقًا بالميل إلى الوظيفة الحكومية، لكنه يندثر».

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وواصل: «هناك الكثير من الأمور السلبية يتم ضبطها في القطاع الخاص، مثل رفض مؤسسات التأمين على موظفيها، وهي مسألة بدأت تتلاشى، ونبحث حاليا مسألة وضع حد أدنى للأجور داخل القطاع، وقريبًا سنزيل كل الأزمات وسنجد العمالة تتجه للقطاع الخاص طواعية».

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التحرير

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