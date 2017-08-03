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الدولار ينخفض في البنوك اليوم.. و«القاهرة» يسجل أقل سعر

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الدولار ينخفض في البنوك اليوم.. و«القاهرة» يسجل أقل سعر الدولار ينخفض في البنوك اليوم.. و«القاهرة» يسجل أقل سعر

التحرير

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تحرك بالبنك المركزي فى مستهل التعاملات الصباحية اليوم نحو الانخفاض ليسجل 17.89 للبيع و17.79 للشراء، بانخفاض نحو 1 قرش عن المعاملات المسائية أمس.

 الدولار ينخفض في البنوك المصرية اليوم

سجل مصرف أبو ظبي الإسلامى الأعلى سعرا بين البنوك اليوم، مسجلا 17.95 جنيه للبيع، و17.85 جنيه للشراء.

وسجل الدولار ببنك البركة 17.90 جنيه للبيع، و17.80 جنيه للشراء، وبنك "إتش إس بي سي" 17.91 جنيه للبيع، و17.81 جنيه للشراء.

وفي بنك القاهرة والبنك العربي الإفريقي والمصرف المتحد 17.87 للبيع، و17.77 للشراء، وبنك الإسكندرية 17.88 للبيع، و17.78 للشراء.

انخفاض متوسط العملات الأجنبية اليوم

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تحرك متوسط أسعار العملات الأجنبية نحو الانخفاض وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل اليورو نحو 21.17 جنيه للبيع، ونحو 21.05 جنيه للشراء.

بينما سجل الجنيه الإسترلينى نحو 23.67 جنيه للبيع، ونحو 23.53 جنيه للشراء، والفرنك السويسرى سجل نحو 18.45 جنيه للبيع، ونحو 18.34 جنيه للشراء، واليوان الصينى سجل نحو 2.66 جنيه للبيع، ونحو 2.64 جنيه للشراء، والـ100 ين يابانى سجل نحو 16.16 جنيه للبيع، ونحو 16.06 جنيه للشراء. 

متوسط أسعار العملات العربية اليوم

وشهدت أسعار العملات العربية اليوم انخفاضا أيضا وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل الريال السعودي نحو 4.77 جنيه للبيع، و4.74 جنيه للشراء، بينما سجل الدينار الكويتى 59.46 للبيع، و58.77 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل 4.87 جنيه للبيع، و4.84 جنيه للشراء. 

جدير بالذكر أن البنك المركزى قد خفض سعر الدولار فى معاملاته المسائية نحو 4 قروش، كما أنه أعلن قبل يومين عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر يوليو إلى 36.04 مليار دولار، وهو ارتفاع كبير لم يصل إليه الاحتياطي منذ يناير 2011، كما أن شهر يوليو فقط شهد زيادة في الاحتياطي بنحو 4.7 مليار دولار.

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التحرير

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