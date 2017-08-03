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الآثار تعلن بدء ترميم المعبد اليهودي بتكلفة 100 مليون جنيه

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الآثار تعلن بدء ترميم المعبد اليهودي بتكلفة 100 مليون جنيه الآثار تعلن بدء ترميم المعبد اليهودي بتكلفة 100 مليون جنيه

التحرير

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تسلمت شركتا أوراسكوم والمقاولون العرب المكلفتان من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المعبد اليهودي بالإسكندرية لوضع المعدات اللازمة وتجهيز الموقع تمهيدًا للبدء في ترميمه، وذلك تحت الإشراف الكامل من وزارة الآثار.

وأوضح محمد عبد العزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، أنه من المقرر أن يستغرق مشروع الترميم نحو ثمانية أشهر، بتكلفة 100 مليون جنيه مصري ممولة من المصرية.

وأشار "عبد العزيز" إلى أن الحكومة المصرية كانت قد خصصت مبلغ مليار و270 مليون جنيه مصري للانتهاء من أعمال ترميم 8 مشروعات بالوزارة، وهي: "المعبد اليهودي، والمتحف القومي للحضارة المصرية، وتطوير هضبة الأهرامات، وقصر البارون، وقصر محمد علي بشبرا، واستراحة الملك فاروق بمنطقة أهرامات الجيزة، والمتحف اليوناني الروماني، وقصر ألكسان بأسيوط"، مؤكدًا أن وزارة الآثار لن تتواني عن ترميم الآثار اليهودية بمصر، باعتبارها آثارًا مصرية لا بد من حمايتها طبقا لقانون حماية الآثار، كما أنها تمثل جزءا من التراث المصري.

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ومن جانبه قال المهندس وعد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، إن البدء في أعمال ترميم المعبد جاء بعد الانتهاء من إعداد كل الدراسات العلمية والهندسية الخاصة به، وستشمل أعمال الترميم المعماري وأعمال الأرضيات، وفك الألواح الخشبية، وإزالة البياض الداخلي والخارجي، وأعمال الشبابيك والأسقف الخشبية وأعمال الترميم الإنشائي والموقع العام.

كما ستشتمل الأعمال أيضًا على أعمال الترميم الدقيق من حيث التكسيات والعناصر الرخامية والزخارف الجصية والزجاج المعشق بالرصاص، وأعمال ترميم الأخشاب، وكذلك أعمال الكهرباء ومكافحة الحريق وصرف المياه.

وتجدر الإشارة إلى أن المعبد اليهودي "معبد الياهو هنبي" الذي يقع بشارع النبي دانيال يعد من أقدم وأشهر معابد اليهود فى الإسكندرية، وبني عام 1354م، وتعرض للقصف من الحملة الفرنسية على ، عندما أمر نابليون بقصفه لإقامة حاجز رماية للمدفعية بين حصن كوم الدكة والبحر، وأعيد بناؤه مرة أخرى عام 1850 بتوجيه ومساهمة من أسرة محمد علي باشا.

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التحرير

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