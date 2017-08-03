أخبار عاجلة

باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
الشرطة الإسبانية تؤكد أن هجوم الدهس ببرشلونة "إرهابي" وأنباء عن قتلى -
تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى الإثنين -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة -
الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي -
الرئيس السوداني يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع إثيوبيا -
خاص- ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الأركان يستقبل وفدين من برقة ومصراته لبحث تهدئة الأوضاع في ليبيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الأركان يستقبل وفدين من برقة ومصراته لبحث تهدئة الأوضاع في ليبيا

01:26 م الخميس 03 أغسطس 2017

  • عرض 6 صورة

    8cc5ad5019.jpg

  • عرض 6 صورة

    b23ccc8f9d.jpg

  • عرض 6 صورة

    39294dbd74.jpg

  • عرض 6 صورة

    10380daf7a.jpg

  • عرض 6 صورة

    29604a4457.jpg

  • عرض 6 صورة

    ec436edc9e.jpg

إعادة الألبوم

الحكومة ترفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي بدءًا من أغسطس

الألبوم التالى

ترفع مياه الشرب والصرف الصحي بدءًا من أغسطس

كتب- مصطفى المنشاوي:

استقبلت اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على مدار ثلاثة أيام وفدين ليبيين من برقة و مدينة مصراته، وتمت اللقاءات والمشاورات بشكل منفرد مع كل وفد على حدة، ثم بشكل مشترك مع ممثلين عن الوفدين دون شروط مسبقة.

وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان له، إن النقاش تناول سبل تحقيق المصالحة والشواغل الموجودة لدى كل طرف وأساليب معالجتها، وإتفق المشاركون على خارطة عمل تكون خطواتها الأولى هى عودة الوافدين لاطلاع قواعدهما الاجتماعية على مجريات المشاورات الحالية والمقترحات مع الأخذ بعين الاعتبار سبل معالجة الشواغل والمطالبات الحقيقية والجدية المطروحة من الجانبين وبما يضمن نجاح الخطوات التالية وذلك وفق جدول زمنى وآلية للقاءات القادمة بهدف الوصول لمصالحة حقيقة تعزز سبل العيش المشترك بين مكونات الشعب الليبى وتنهى حالة الاستقطاب وتعيد لليبيا لحمتها الاجتماعية.

وأضاف المتحدث العسكري، أن اللجنة وجود توافق بين جميع الحاضرين على وحدة ليبيا وسيادتها وآمنها وسلامتها والحفاظ على وحدة النسيج الإجتماعى الليبي والتأكيد على حرمة الدم الليبى وتعزيز المصالحة الوطنية، بالإضافة العمل على إعادة بناء الدولة الليبية ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها ورفض وإدانة كافة أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبى ومكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب.

وتابع: "الإلتزام بإقامة دولة مدنية ديموقراطية حديثة مبنية على مبادىء التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية، تهيئة المناخ المناسب للتهدئة عبر المنابر ووسائل الإعلام ووقف حملات التأجيج والفتنة وصولاً لمصالحة وطنية حقيقية".

وتناولت المشاورات عدد من الشواغل التي يتعين معالجتها لإنجاز المصالحة المنشودة، من خلال نبذ ومكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وجماعات الجريمة المنظمة وكافة الميليشيات الخارجة عن القانون وتثبيت سلطة الدولة وتسليم المطلوبين للعدالة فى كل المدن الليبية وإدانة كافة صور وأشكال الإرهاب أينما وجد.

وأكد المتحدث، على دعم الجهود التى تمت لمكافحة الإرهاب بكافة المدن الليبية وبحث سبل إيجاد آلية للتعويض عن الأضرار التى لحقت من جراء هذه الأعمال.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الأركان ونظيره اليوناني يشهدان التدريب البحري المشترك "ميدوزا

    أخبار

  • يؤكد لوزير خارجية الجزائر أهمية التنسيق بين دول جوار ليبيا

    أخبار

  • رئيس الأركان يشهد فعاليات المعرض العلمي السنوي للكلية الفنية العسكرية

    أخبار

  • السيسي يشيد بنجاح رجال القوات المسلحة في إحباط عدد من العمليات الإرهابية

    أخبار

إعلان

aaba05d028.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك

السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك

رئيس تشاد يشيد بدور السيسي في حل أزمات إفريقيا والشرق الأوسط

رئيس تشاد يشيد بدور السيسي في حل أزمات إفريقيا والشرق الأوسط