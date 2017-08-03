رئيس الأركان يستقبل وفدين من برقة ومصراته لبحث تهدئة الأوضاع في ليبيا

كتب- مصطفى المنشاوي:

استقبلت اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على مدار ثلاثة أيام وفدين ليبيين من برقة و مدينة مصراته، وتمت اللقاءات والمشاورات بشكل منفرد مع كل وفد على حدة، ثم بشكل مشترك مع ممثلين عن الوفدين دون شروط مسبقة.

وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان له، إن النقاش تناول سبل تحقيق المصالحة والشواغل الموجودة لدى كل طرف وأساليب معالجتها، وإتفق المشاركون على خارطة عمل تكون خطواتها الأولى هى عودة الوافدين لاطلاع قواعدهما الاجتماعية على مجريات المشاورات الحالية والمقترحات مع الأخذ بعين الاعتبار سبل معالجة الشواغل والمطالبات الحقيقية والجدية المطروحة من الجانبين وبما يضمن نجاح الخطوات التالية وذلك وفق جدول زمنى وآلية للقاءات القادمة بهدف الوصول لمصالحة حقيقة تعزز سبل العيش المشترك بين مكونات الشعب الليبى وتنهى حالة الاستقطاب وتعيد لليبيا لحمتها الاجتماعية.

وأضاف المتحدث العسكري، أن اللجنة وجود توافق بين جميع الحاضرين على وحدة ليبيا وسيادتها وآمنها وسلامتها والحفاظ على وحدة النسيج الإجتماعى الليبي والتأكيد على حرمة الدم الليبى وتعزيز المصالحة الوطنية، بالإضافة العمل على إعادة بناء الدولة الليبية ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها ورفض وإدانة كافة أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبى ومكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب.

وتابع: "الإلتزام بإقامة دولة مدنية ديموقراطية حديثة مبنية على مبادىء التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية، تهيئة المناخ المناسب للتهدئة عبر المنابر ووسائل الإعلام ووقف حملات التأجيج والفتنة وصولاً لمصالحة وطنية حقيقية".

وتناولت المشاورات عدد من الشواغل التي يتعين معالجتها لإنجاز المصالحة المنشودة، من خلال نبذ ومكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وجماعات الجريمة المنظمة وكافة الميليشيات الخارجة عن القانون وتثبيت سلطة الدولة وتسليم المطلوبين للعدالة فى كل المدن الليبية وإدانة كافة صور وأشكال الإرهاب أينما وجد.

وأكد المتحدث، على دعم الجهود التى تمت لمكافحة الإرهاب بكافة المدن الليبية وبحث سبل إيجاد آلية للتعويض عن الأضرار التى لحقت من جراء هذه الأعمال.