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وزير الكهرباء يستعرض خطة لإنتاج وتصدير معدات ونظم الطاقة الشمسية

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مصراوي Masrawy

وزير الكهرباء يستعرض خطة لإنتاج وتصدير معدات ونظم الطاقة الشمسية

01:20 م الخميس 03 أغسطس 2017

وزير الكهرباء يستعرض خطة لإنتاج وتصدير معدات ونظم الطاقة الشمسية

محمد شاكر وزير الكهرباء

القاهرة- أ ش أ:

استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع الدكتورة أنهار حجازي الخبيرة في مجال الطاقة المتجددة وترشيد كفاءة الطاقة الخطة القومية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية ليكون هناك في عام 2020 منظومة كاملة لإنتاج وتصدير معدات ونظم الطاقة الشمسية.

وقالت الدكتورة أنهار حجازي أنه يجب الاهتمام بأنشطة البحث والتطوير بالإضافة إلى توعية المواطنين بالاستفادة من استخدام الطاقة الشمسية وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة وايضا تزايد مشاركة المصادر المتجددة تدريجيا مع ضرورة وضع الأطر التنظيمية المشجعة على التصنيع المحلي وفرص المنافسة في الأسواق الإقليمية المتاحة.

وتناولت الإجراءات التي يجب اتخاذها -حسب بيان صحفى للوزارة، لدمج التطبيقات الحرارية للنظم الشمسية في قطاعي البناء والصناعة والاهتمام بالمبادرات المحفزة لاستخدام النظم الشمسية الموزعة لإنتاج الكهرباء ونظم التسخين الشمسي للمياه وتحقيق انتشارها وتوريد المعدات المكملة.

واستعرضت عددا من المبادرات التي ستؤثر إيجابيا في القطاع الشمسي ومن بينها مبادرة "شموس المعرفة" والتي يستفيد منها طلبة المدارس، ومبادرة "شمس الصحة"، وتتضمن تزويد المستشفيات بالنظم المزدوجة، بالإضافة إلى مبادرة "شبابنا شمس بلادنا" وتتضمن تزويد مراكز الشباب والنوادي الرياضية بالألواح الشمسية، لنشر استخدام الطاقة الشمسية وأيضا مبادرة "طريقك مشمس" وهي لإنارة الشوارع والإعلانات بالطاقة الشمسية.

من جانبه أكد شاكر، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وما تتبناه المصرية من خطط ومبادرات لنشر استخدامها.. مشيرا إلى خطة القطاع التي تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20 في المائة من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ، ونسبة 37 في المائة حتى عام 2035.​

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