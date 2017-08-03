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بتقنيات متقدمة.. «هيونداي» تطرح «سانتافي» الجديدة عالميًا

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بتقنيات متقدمة.. «هيونداي» تطرح «سانتافي» الجديدة عالميًا بتقنيات متقدمة.. «هيونداي» تطرح «سانتافي» الجديدة عالميًا

التحرير

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كشفت شركة "هيونداي" الكورية، عن النسخة الجديدة من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الشهيرة "سانتافي" خلال عدد من الأسواق العالمية.

وبحسب موقع "درايف" المتخصص في السيارات، فإن الشركة الكورية راعت العديد من عوامل الأمان والسلامة المتقدمة على المستوى التقني، والتي أتى على رأسها المكابح ذاتية الاستجابة، ومستشعرات الخطر وآلية تحديد الحارة أثناء السير.

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ويأتي الإصدار الجديد من السيارة "سانتافي" كأحدث نسخ السيارات الرياضية التي تنتجها الشركة الكورية على مستوى العالم، لاسيما بعد ارتفاع الطلب على هذا الإصدار خلال الفترة الماضية.

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التحرير

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