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معارضون اتراك يختفون بعد طردهم من العمل

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مصراوي Masrawy

معارضون اتراك يختفون بعد طردهم من العمل

01:21 م الخميس 03 أغسطس 2017

معارضون اتراك يختفون بعد طردهم من العمل

منظمة هيومن رايتش - أرشيفية

القاهرة (مصراوي)

طالبت منظمة هيومن رايتش ووتش السلطات التركية بالكشف عن مصير أربعة اتراك على الأقل تم طردهم من العمل.

وقالت المنظمة في رسالة بعثت بها إلى وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، إن السلطات التركية عليها التحقيق بشكل عاجل في اختطاف أو الاختفاء القسري المحتمل لأربعة رجال في أنقرة منذ مارس 2017.

وأوضحت المنظمة ومقرها نيويورك أن أحد المخطوفين، وهو مدرس سابق، عثر عليه في حجز للشرطة بعد 42 يوما من اختفائه.

وأضافت أن ثلاثة اخرين على الأقل اختطفوا في ملابسات مماثلة لكن لم تعرف أماكنهم بعد.

وأشارت إلى أن الملابسات المماثلة للاختطاف والعثور على أحد الأربعة في حجز للشرطة، تشكل أرضية ذات مصداقية للاعتقاد بأنهم ضحايا اختفاء قسري من جانب قوات الأمن التركية أو عملاء إنفاذ القانون في تركبا.

وقال هيو ويليامسون، مدير أوروبا ووسط أسيا في هيومن رايتس ووتش، "هناك أسباب ذات مصداقية للاعتقاد بأن عملاء حكوميين وراء اختفاء الرجال المفقودين قسريا."

وطالب السلطات التركية بتحديد أماكنهم، وتأمين إطلاق سراحهم، وإذا كانوا في الحجز أن تؤمن لهم وصول فوري للمحامين والسماح لعائلاتهم بزيارتهم.

وأشارت المنظمة إلى أن تركيا لديها تاريخ طويل من الاختفاء القسري على ايدي قوات الأمن في تسعينات القرن الماضي. وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارات مرارا بأن تركيا انتهكت حقوق الحرية والأمن وفي أغلب الأحيان حق الحياة للضحايا، ومعظمهم من الأكراد.

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مصراوي Masrawy

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