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رئيس «الليجا» يرفض تسلم الشرط الجزائي لصفقة نيمار

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رئيس «الليجا» يرفض تسلم الشرط الجزائي لصفقة نيمار رئيس «الليجا» يرفض تسلم الشرط الجزائي لصفقة نيمار

التحرير

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أفادت تقارير صحفية، اليوم الخميس، بأن رئيس رابطة الليجا، رفض تسلم قيمة الشرط الجزائي الخاص بالبرازيلي لنيمار داسيلفا، لاعب برشلونة، والمقدم من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية، إن رابطة الليجا رفضت تسلم قيمة الشرط الجزائي الذي يبلغ 222 مليون يورو، من المحامي الخاص باللاعب، وذلك بعد أيام من تصريحات خافيير تيباس رئيس الرابطة بانه لن يتسلم الشرط الجزائي حفاظًا على منظومة الكرة في إسبانيا، مهددًا بشكوى نادي العاصمة الفرنسية للاتحاد الأوروبي «يويفا» واتهمه بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

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وكانت «سكاي سبورتس» الإنجليزية، أشارت قبل أيام إلى أن باريس سان جيرمان سيحصل على توقيع نيمار لمدة 5 أعوام، في صفقة تاريخية ستكلفه نحو 450 مليون جنيه إسترليني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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التحرير

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