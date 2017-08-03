رقم خيالي لرونالدو.. أعلى 15 شرطًا جزائيًا في عقود نجوم الكرة

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أصبح نجوم كرة القدم هم السلعة الأغلى في العالم حاليًا، وبالتالي يسعى كل ناد إلى وضع شروط جزائية في عقد كل لاعب، للاستفادة من العائد المادي في حال رحل اللاعب قبل انتهاء عقده.

وفتحت صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم ونجم نادي برشلونة الإسباني إلى نادي باريس سان جيرمان، الحديث عن الشروط الجزائية للاعبي كرة القدم حول العالم، حيث من المقرر أن يدفع النادي الفرنسي 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي المتواجد في تعاقده مع البرسا برشلونة ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

«التحرير» تقدم لكم أعلى 15 شرطا جزائيا في عقود نجوم كرة القدم:

1- رونالدو (ريال مدريد): مليار يورو

2- بنزيما (ريال مدريد): مليار يورو

3- جاريث بيل (ريال مدريد): 500 مليون يورو

4- لوكا مودريتش (ريال مدريد): 500 مليون يورو

5- جيمس رودريجز (ريال مدريد): 500 مليون يورو

6- ماركو اسينسيو (ريال مدريد): 350 مليون يورو

7- توني كروس (ريال مدريد): 300 مليون يورو

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8- ميسي (برشلونة): 300 مليون يورو

9- نيمار (برشلونة): 220 مليون يورو

10- سواريز (برشلونة): 200 مليون يورو

11- أندريس إنييستا (برشلونة): 200 مليون يورو

12- جيرارد بيكيه (برشلونة): 200 مليون يورو

13- سيرجيو بوسكيتس (برشلونة): 200 مليون يورو

14- كاسيميرو (ريال مدريد): 200 مليون يورو

15- سيرخيو راموس (ريال مدريد): 200 مليون يورو