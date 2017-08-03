محلل سياسي سوري: مصر تلعب دورا مشرفا ونزيها لإنهاء الأزمة السورية

موسكو (أ ش أ)

أكد المحلل السياسي السوري الدكتور عماد الطفيلي أن مصر تلعب دورا مشرفا ونزيها تجاه الأزمة السورية .. مشيدا بدورها في الواسطة بين المعارضة والحكومة السورية للمساعدة في إنهاء الأزمة .

وقال الطفيلي - في اتصال هاتفي مع قناة (اكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الخميس إن هذه المرة الثانية الذي تتوسط فيه مصر بين المعارضة والحكومة السورية وهي ناجحة .. مشيدا بموقف مصر المشرف من الأزمة السورية ومساهمتها الجادة لحل الأزمة بشكل سلمي.

وأكد المحلل السياسي السوري أن مصر دورها نزيه في هذه الأزمة وتريد كل الخير لسوريا والشعب السوري.

وأشار الطفيلي إلى أن هدنة المنطقة الثالثة لخفض التوتر شمال مدينة حمص جاءت بمشاركة مصرية وتم توقيع الاتفاق في القاهرة 31 يوليو الماضي وستعمل على تخفيف التوتر والمعارك وحقن الدماء وتهيئة الظروف للتسوية السياسية في سوريا.

وأوضح أن تدخل تركيا للوساطة كطرف ضامن غير مرحب به بسبب وجود مصالح لها في سوريا فضلا عن أنها تغض النظر عما يرتكبه بعض الإرهابيين.