وزير الصحة: توريد 3.4 مليون كاشف فيروس سي.. و"المصنع مش ملاحق علينا"

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة، إنه تم توريد 3 مليون و400 ألف كاشف ل فيروس سي من أحد المصانع الأوروبية خلال الفترة الماضية، ضمن خطة الوزارة لإجراء مسح طبي على مستوى الجمهورية للمرض.

جاء ذلك على هامش جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشهد مسحا طبيا للعاملين بها، اليوم الخميس.

وأضاف وزير الصحة في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الكواشف تستخدم لمسح فيروس سي عن طريق "اللعاب" بدلًا من الحصول على عينات دم من المواطنين، ويظهر جهاز الكاشف إذا ما كان المواطن لديه أجسام مضادة أم لا، وفي حال وجود هذه الأجسام يتم الدخول في المراحل التالية للعلاجات بإجراء تحليل "PCR" للمريض، موضحًا أن الكاشف تستخدم في القوافل الطبية بمحافظات الصعيد.

وتبلغ تكلفة استيراد هذه أجهزة الكشف نحو 18 مليون دولار، بحسب تصريحات اللواء سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية.

وطالبت وزارة الصحة الشركة الأوروبية بتخصيص خط إنتاج لمصر للانتهاء من مسح فيروس سي، لكن وزير الصحة قال لمصراوي "المصنع مش ملاحق علينا ومن الممكن أن نعود لإجراء مسح فيروس سي عن طريق الدم".