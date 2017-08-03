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وضع حجر أساس تطوير ميدان السيدة عائشة بحضور وزيري الآثار والتنمية المحلية 12:57 م الخميس 03 أغسطس 2017

عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

كتبت- ندى الخولي:وضع عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، حجر أساس تطوير ميدان وكوبرى السيدة عائشة، بحضور خالد عنانى وزير الآثار وهشام الشريف وزير التنمية المحلية.وأكد المحافظ، على أهمية ميدان السيدة عائشة والذي يتوسط منطقة تراثية هامة يحيط به عدد من المناطق الاثرية والتى تعد من أهم المزارات السياحية بالقاهرة كمنطقة آثار القلعة ومنطقة الفسطاط ومجرى العيون وكذلك منطقة مجمع الاديان.كما أن الميدان يضم عدد 3 مساجد أثرية وتراثية هامة هم مساجد السيدة عائشة والمسبح والغوري والتنسيق مع وزارات الآثار والأوقاف لتطويرهم بالمحيط الخارجي لهم.وأشار المحافظ إلى أن ميدان السيدة عائشة عانى من الإهمال الشديد خلال الفترات الماضية ولذا كان لابد من التدخل لإعادته إلى رونقة الأصلي وكذلك الكوبري الذي يمثل شريان حيوى هام لنقل الحركة المرورية من شمال وشرق القاهرة إلى جنوبها والعكس والشهير بحوادثه وقد تم إعداد دراسات لمدة 8 أشهر مضت لوضع الحلول المثلى بمعرفة استشاريين ومتخصصين لحل مشاكل الكوبرى وصيانتة ورفع كفاءته مع زيادة عمره الافتراضي وكذلك وضع التصور الأمثل لتحويل الميدان إلى ميدان يليق بقلب القاهرة وإخلاءه من الباعة الجائلين وسيارات السرفيس المترددة عليه وإعادة تنظيم مواقفها.ولفت المحافظ إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع حوالى 60 مليون جنيه منهم أكثر من 40 مليون جنيه لتطوير أعمال الكوبرى بأستخدام أحد البرامج الهندسية فى التحليل الانشائى لتحديد الطرق المثلى لعلاج مشاكل الكوبرى ومنع الحوادث مع تحليل كامل لسرعة السيارات المناسبة للسير على الكوبرى وتقوية جميع العناصر الانشائية مع إضافة المظهر ذو الطابع المتماشى مع طبيعة الموقع العام للمنطقة وأن حوالى 20 مليون مخصصة لتطوير الميدان والطرق والحركة المرورية والذى يشمل تطوير عام للموقع بالكامل ودمج الحديقة الموجودة حاليا وعمل ساحات خاصة بالمسجد والمشاه وتطوير الواجهات للعقارات المطلة على الميدان واظهار القيمة الجمالية للميدان مع فصل تام للحركة المرورية والمسجد، ومن المنتظر الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 9 أشهر.

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