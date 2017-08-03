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بالتفاصيل.. حقيقة رفع أسعار شقق مشروع الإسكان التعاوني في بورسعيد 01:07 م الخميس 03 أغسطس 2017

حقيقة رفع أسعار شقق مشروع الإسكان التعاوني في بورس

بورسعيد - طارق الرفاعي:أعلن اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اليوم الخميس، حقيقة ما تم تداوله بشأن رفع أسعار الوحدات السكنية بمشروع الإسكان التعاوني بمحافظة بورسعيد بجانب زيادة المساحات.وأشار مصطفى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، إلى توقيع عقد إنشاء المشروع بين محافظة بورسعيد والهيئة في الأول من يناير من عام 2014، حيث تضمن العقد إنشاء 3 آلاف وحدة إسكان تعاوني بمسطح تقريبي 80 متر مربع للوحدة، ويتم تخفيض السعر التقديري للمتر المسطح لوحدات الإسكان التعاوني بقيمة 500 جنيه من عائد بيع الوحدات والأنشطة الاستثمارية.وأضاف أن مجلس الوزراء وافق في 16 يناير عام 2014 على زيادة الحد الأقصى لمسطح الوحدة التعاونية المستحقة للقرض التعاوني الميسر بنسبة 5% من 77 متر مربع إلى 115 متر مربع صافي، ونتيجة لطلب الحاجزين بالمشروع فقد تم زيادة مسطح بعض الوحدات لتلبية احتياجاتهم مع استمرار استفادتهم من القرض التعاوني.وأضاف أنه في الثامن من سبتمبر من عام 2015 تم توقيع عقد تعديل للعقد السابق توقيعه بين المحافظة والهيئة يتضمن تعديل البند الخاص بمساحة وحدات مشروع الإسكان التعاوني لتصبح "ألا تقل عن 80 متر مربع"، ولذلك فقد تم تصميم وحدات المشروع على مساحات 80، و90، و103، و110 متر مربع، إلا أن أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد تقدموا في الأول من أغسطس الجاري بطلب إلى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن تكون وحدات الإسكان التعاوني بمسطح 80 متر مربع فقط وبدون تشطيب طبقًا لمطالب الحاجزين.وأكد رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أنه جاري دراسة طرح خيارات للمستحقين بحيث يختار كل مستحق المساحة اللازمة وأسلوب السداد وبتشطيب أو بدون، أم الالتزام بكراسة الشروط فقط، إلا أن أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن المحافظة، قاطعه وأعلن تمسكة بما هو مدرج بكراسات الشروط، ومازالت المناقشات جارية.وأعلن رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان خلال المؤتمر أن المشروع يتكون من "68" برجًا تعاونيًا يضم كل برج أرض جراجات وأعلاه 11 دورًا سكنيًا بإجمالي 3036 وحدة سكنية، و"26" برجًا استثماريًا يضم كل برج دور أرضي وأول تجاري وأعلاهما 9 أدوار سكنية بإجمالي 936 وحدة سكنية، و"4" أبراج إدارية أخرى يضم كل برج دور أرضي و10 أدوار متكرر، بالإضافة إلى جراج متعدد الطوابق سعة 1460 سيارة، ومركز تجاري وثقافي يشمل محلات ومطاعم و4 دور سينما، وملاهي للأطفال ومركز ترفيهي بجانب مسجد.وانتابت حالة من الغضب المتقدمين لمشروعات الإسكان التعاوني عقب تداول مستند منسوب للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن قيمة المقدمات والأقساط للمستحقين بالمشروع الذي طرحته الهيئة بالتعاون مع المحافظة منذ أكثر من ثلاث سنوات بمناطق العلاج الطبيعي ومنطقة ناصر والأمين، مع اختلاف المساحات عما سبق طرحه في كراسة الشروط وتسليم الوحدات تشطيب سوبر لوكس وهو ما أدى إلى زيادة قيمة المقدمات والأقساط.

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