بالصور- "فتاة الحمراوي".. عائلة جارتها اغتصبتها فانتحرت قبل الزفاف

كفر الشيخ - إسلام عمار:

بعد مرور 11 عامًا، على حادث اغتصاب إحدى السيدات بمدينة كفر الشيخ، على يد 11 شخصًا، من قرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ، تكرر الحادث نفسه، منذ أيام قليلة، في قرية الجرايدة بمركز بيلا، بإقدام 4 أشخاص، على اغتصاب فتاة، عن طريق فخ نصبته جارتها، لتقدمها فريسة لزوجها وشقيقيها وصديق لهما، حتى أقبلت الضحية على الانتحار، بعد فقدانها عذريتها.

وسط كلمات حزينة، ممزوجة بكلمات الدعاء بالرحمة للضحية، قالها "أ.ع.ال"، 25 عامًا، مجند بالقوات المسلحة، ليروى لـ"مصراوى"، ما تعرضت له شقيقته "صباح"، على يد 4 ذئاب بشرية، تناوبوا اغتصابها، إن شقيقته الضحية تلقت اتصالًا هاتفيًا من جارتهم "سوريا عبد الفتاح أبو شعيشع"، تستغيث بها، لتعرضها لظروف قهرية، بعد مشاجرتها مع زوجها.

ويضيف: "كنا وقتها في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي، إذ توجهت شقيقتي الضحية ملهوفة، لتساعد صديقتها وجارتنا في الوقت نفسه، دون أن تعلم ما يخبئ لها القدر، وتبين أن هذا الاتصال الهاتفي ما هو إلا فخًا نصبته لها جارتنا، لتفاجأ الضحية، بانقضاض 4 أشخاص عليها، واختطافها إلى مكان غير معلوم بعد تخديرها".

ويتابع: "بعد ذلك توجهوا بها لأحد المنازل، لتكتشف شقيقتى الضحية، أن خاطفيها جيراننا أشرف عبد الفتاح أبوشعيشع، وشقيقه محمد، شقيقي جارتنا، وزوجها محمد عبد العاطي، وصديق لهما يدعى حسام سعد عيد، يقيم يقيم بقرية المعصرة في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وأن المنزل التي اختطفت فيه كان يتبع الأخير بقرية المعصرة".

ويستكمل: "بعد أن اختطفوها، تناوبوا اغتصابها، الواحد تلو الآخر، ولم يلتفتوا لصراخها، وبعد الانتهاء من فعلتهم الشنعاء، تركوها، لنفاجأ بالضحية شقيقتي في حالة إعياء شديد، فقررنا معالجتها، وتوقيع الفحص الطبي عليها، لنكتشف فقدانها عذريتها، نتيجة تلك الجريمة الشنعاء".

ويوضح: "بعد علم شقيقتي بهذا الأمر، أصبح البكاء والدموع لا تفارق عينها، وساءت حالتها النفسية، حتى أقبلت على الانتحار، وتناولت سائلًا كيماويًا لمبيد زراعي، اعتقادًا منها أنه بعد تعرضها لهذا الأمر فسوف تجلب لهم، ولجميع أفراد العائلة العار"، مشيرًا إلى أنها "مخطوبة ومعقود قرانها، وقطعوا شوطًا كبيرًا في تجهيزات عش الزوجية الخاص بها، وكانت ستزف لعريسها بعد شهرين".

وكانت مدينة كفر الشيخ، قد شهدت حادث مماثل لواقعة الضحية "ص.ع. ال"، منذ 11 عامًا، في عام 2006، باختطاف 11 شخصًا، يقيمون بقرية الحمراوي، إحدى السيدات، وتوجهوا بها بإحدى مناطق الزراعات المهجورة بقرية القرضا، بغرض اغتصابها، وصدر الحكم ضد 10 منهم بالإعدام شنقًا، والسجن 15 عامًا، لمتهم حدث، بعد تداول القضية لسنوات متعددة، وأسدل الستار عليها، في عام 2015 بتأييد محكمة النقض، للحكم الصادر ضد هؤلاء.