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عارضة أزياء هندية تنهي حياتها عبر مكالمة

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مصراوي Masrawy

عارضة أزياء هندية تنهي حياتها عبر مكالمة

12:54 م الخميس 03 أغسطس 2017

عارضة أزياء هندية تنهي حياتها عبر مكالمة

عارضة أزياء تنهي حياتها عبر مكالمة

كتبت - هدير غيث:

تواجه الكثير من السيدات العديد من المشاكل الزوجية يومياً، مما يدفعهن إلى الغضب، وأحياناً ترك المنزل، ولكن الغريب القيام بالانتحار نتيجة هذه الخلافات.

​وفي حادثة غريبة من نوعها، قامت عارضة الأزياء "ريسيلا"، والتي تبلغ من العمر 22 عاماً، في بنجلاديش، بشنق نفسها بينما كانت تجري مكالمة مع زوجها، وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"

وأفادت صحيفة "تايمز أوف ذا إنديا" الأربعاء، بأن أقارب "ريسيلا بينتي" (22 عاما) وجدوها معلقة بحبل في منزلها ولا تستجيب لهم، فسارعوا لنقلها إلى المستشفى.

لكن إسعافها السريع لم يكن ذو جدوى فقد أعلن الأطباء أنها فارقت الحياة فور وصولها .

وتقول الشرطة إن الدافع وراء الانتحار ليس مؤكدا حتى الآن، لكن يتردد أنها تواجه مشكلات مع زوجها الذي أنجبت منه طفلة.

وكانت العارضة تدرس الأدب الإنجليزي في الجامعة عندما انتحرت.

ومارست الحسناء الراحلة هذه المهنة منذ عام 2012 عندما كانت تبلغ 17 عاما فقط.

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