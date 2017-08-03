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جهود أمنية مكثفة لضبط مرتكبي واقعة الاعتداء على مجندين وسرقة أسلحتهما بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

جهود أمنية مكثفة لضبط مرتكبي واقعة الاعتداء على مجندين وسرقة أسلحتهما بالدقهلية

12:54 م الخميس 03 أغسطس 2017

جهود أمنية مكثفة لضبط مرتكبي واقعة الاعتداء على مجندين وسرقة أسلحتهما بالدقهلية

اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، جهودها لضبط مرتكبي واقعة الهجوم على مجندين اثنين من قوة الحراسات المشددة المكلفين بتأمين محطة إذاعة بطرة بمركز طلخا، اليوم الخميس، وسرقة أسلحتهم الأميرية وطلقات نارية.

وأمر اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد شرباش، رئيس مباحث المديرية، وضباط مباحث مركزي طلخا وشربين، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، لسرعة تحديد هوية مرتكبي الواقعة وضبطهم.

وكان اللواء أيمن الملاح، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طلخا، بورود استغاثة إلى شرطة النجدة، من أفراد حراسة محطة الإذاعة في قرية بطرة، بهجوم ملثمين عليهم وإصابتهم بطعنات وجروح وسرقة أسلحتهم، والفرار هاربين.

انتقلت قوات من قيادات وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة "محمد.م"، 22 عامًا، و"أحمد.م"، 21 عامًا، مجندان في "الحراسات المشددة".

وتبين أن المصابين تابعين للحراسات المشددة بمديرية أمن الدقهلية، وفي أثناء قيامهما بحراسة محطة تقوية الإذاعة بقرية بطرة، هاجمهما 4 ملثمين بحوزتهم سلاح أبيض، واعتدوا عليهما، وسرقوا سلاحهما الميري، وهو عبارة عن بندقيتين آليتين و3 خزن تحوي 75 طلقة.

ونقلت الإسعاف المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج.

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