309 ملايين جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

اعتمد المهندس ياسر الدسوقي ،محافظ أسيوط، اليوم الخميس، الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2017/ 2018 والموزعة علي بعض المشروعات بقيمة 309 مليون و450 ألف جنيه موضحا أن 276 مليون جنيه من اجمالى المبلغ هو تمويل من الخزانة العامة للدولة و33 مليون و450 ألف جنيه تمويل ذاتي .

وأشار إلي انه سيتم توجيه هذا المبلغ لدعم المشروعات الاستثمارية المختلفة بجميع القطاعات من كهرباء ورصف طرق وإنشاء كبارى وتحسين البيئة ودعم احتياجات الأمن والإطفاء والمرور بالاضافة إلى دعم وتنمية القرى الاكثر احتياجًا.

وشدد المهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام محافظة أسيوط، على رؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات بالتخطيط والموازنة على مستوى المحافظة بمتابعة المشروعات وتنفيذها بالوقت المحدد دون تقاعس.

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد لمناقشة تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة موضحًا ان الخطة تشمل 7 محاور رئيسية بإجمالي 309 ملايين و450 ألف جنيه.

ومن ناحيته، أوضح حسن محمد إبراهيم مدير الإدارة العامة للتخطيط بأسيوط، تخصيص 78 مليون و350 ألف جنيه لقطاع الكهرباء بينما تم تخصيص 57 مليون و606 آلاف جنيه للطرق والنقل، بالإضافة إلى اعتماد 59 مليون و300 ألف جنيه لمشروعات كباري، وأنفاق ومعديات، كما تم تخصيص 75 مليون و710 آلاف جنيه لمشروعات تحسين البيئة و19 مليون و545 ألف جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور بمراكز أسيوط بينما تم اعتماد 8 ملايين و768 ألف جنيه للاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجًا بالإضافة إلى 10 ملايين و171 ألف جنيه لمشروعات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.