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مقتل جنديين وإصابة 4 في هجوم انتحاري استهدف قافلة للناتو بأفغانستان

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مصراوي Masrawy

مقتل جنديين وإصابة 4 في هجوم انتحاري استهدف قافلة للناتو بأفغانستان

12:39 م الخميس 03 أغسطس 2017

مقتل جنديين وإصابة 4 في هجوم انتحاري استهدف قافلة للناتو بأفغانستان

مقتل جنديين وإصابة 4 في هجوم انتحاري

كابول (د ب أ)
أعلنت مهمة الدعم الحازم، التابعة لحلف شمال الاطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، مقتل جنديين وإصابة أربعة جنود أمريكيين آخرين، في هجوم انتحاري استهدف قافلة تابعة للناتو بمقاطعة قندهار جنوبي أفغانستان.

وذكرت المهمة في بيان لها، أن الجرحى "يتلقون العلاج"، وأن "إصابتهم لا تعتبر خطيرة".

وكان المتحدث باسم البنتاجون، جيف ديفيس، أكد بالفعل خلال الليل مقتل جنديين أمريكيين في الحادث الذى وقع بمنطقة قريبة من مدينة قندهار عاصمة إقليم قندهار.

وقال الجنرال جون نيكولسون، قائد بعث مهمةة الدعم الحازم: "قدم هذان الجنديان روحهما أثناء الخدمة ضمن مهمة ذات أهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا".

ونقلت وسائل إعلامية أمريكية عن مسؤولين بارزين في الادارة الامريكية القول، إن الرئيس الامريكي، دونالد ، اقترح مؤخرا عزل نيكولسون من منصبه لانه "لا يكسب الحرب".

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أعلنت عن استراتيجية جديدة لأفغانستان في منتصف تموز/يوليو الماضي، إلا أنها لم تتبلور حتى الآن.

وقتل حتى الان ثمانية جنود أمريكيين في أفغانستان خلال عام 2017

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