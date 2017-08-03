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حجز دعوى تطالب إنجلترا بالاعتذار عن احتلالها لمصر

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مصراوي Masrawy

حجز دعوى تطالب إنجلترا بالاعتذار عن احتلالها لمصر

12:34 م الخميس 03 أغسطس 2017

حجز دعوى تطالب إنجلترا بالاعتذار عن احتلالها لمصر

مجلس-الدولة

كتب – محمود الشوربجي:

حجزت هيئة مفوضي الدولة للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، الحكم في الدعوى التي تطالب إنجلترا بتقديم اعتذار رسمي للحكومة المصرية عن فترة احتلالها، لإعداد التقرير القانوني الخاص فيها.

وطالبت الدعوى بتعويض عن نهب الثروات واقحامها في الحربيين العالميتين، وكذلك إلزامها بتطهير الصحراء الغربية من الألغام التي زرعتها إنجلترا إبان الحرب العالمية ورد القرض البالغ ما يزيد عن 10 مليارات دولار والتي حصلت عليه من مصر.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من إبراهيم السلاموني، والتي حملت رقم ٦٠١٥٧ لسنة ٧٠ قضائية، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

وذكرت الدعوى أنه مضى سنوات عديدة على رحيل المحتلين لأرضنا ولم يتم محاسبتهم على الجريمة النكراء التي فعلوها، كما لم يتم محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها والدمار الذي خلفوه من خلال الألغام التي زرعوها في الصحراء، مضيفا أن كل ما ارتكبه المحتل من جرائم تستوجب محاسبته ومقاضاته دوليًا.

 

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