بدء ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية.. والحكومة ترصد 100 مليون جنيه

كتبت- نسمة فرج:

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صرح محمد عبد العزيز، مدير عام مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، بأن شركتي أوراسكوم والمقاولون العرب المكلفتين من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تسلمت أمس الأربعاء، المعبد اليهودي بالإسكندرية لوضع المعدات اللازمة وتجهيز الموقع تمهيدا للبدء في ترميمه، وذلك تحت الإشراف الكامل من وزارة الآثار.

وأوضح عبد العزيز في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن مشروع الترميم يستغرق حوالي ثمانية أشهر، بتكلفة 100 مليون جنيه مصري ممولة من الحكومة المصرية.

وأكد عبد العزيز أن وزارة الآثار لن تتواني في ترميم الآثار اليهودية بمصر بإعتبارها آثارا مصرية لابد من حمايتها طبقا لقانون حماية الآثار، كما أنها تمثل جزءاً من التراث المصري.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية كانت خصصت مليارًا و270 مليون جنيه مصري للانتهاء من أعمال ترميم 8 مشروعات بالوزارة وهي المعبد اليهودي، المتحف القومي للحضارة المصرية، وتطوير هضبة الأهرامات، وقصر البارون، وقصر محمد علي بشبرا، واستراحة الملك فاروق بمنطقة أهرامات الجيزة والمتحف اليوناني الروماني وقصر الكسان بأسيوط.

من جانبه، قال المهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، إن البدء في أعمال ترميم المعبد جاء بعد الانتهاء من إعداد كافة الدراسات العلمية والهندسية الخاصة به والتي تشمل أعمال الترميم المعماري وأعمال الأرضيات، وفك الألواح الخشبية، وإزالة البياض الداخلي والخارجي، وأعمال الشبابيك والأسقف الخشبية وأعمال الترميم الإنشائي والموقع العام.

وأضاف أنها ستشتمل أيضا على أعمال الترميم الدقيق من حيث التكيسات والعناصر الرخامية والزخارف الجصية والزجاج المعشق بالرصاص، وأعمال ترميم الأخشاب، وكذلك أعمال الكهرباء ومكافحة الحريق وصرف المياه.

ويقع المعبد اليهودي (معبد الياهو هنبي) بشارع النبي دانيال، ويعد من أقدم وأشهر معابد اليهود في الإسكندرية، بني عام 1354 وتعرض للقصف من الحملة الفرنسية على مصر عندما أمر نابليون بقصفه لإقامة حاجز رماية للمدفعية بين حصن كوم الدكه والبحر، وأعيد بناؤه مرة أخرى عام 1850 بتوجيه ومساهمة من أسرة محمد على باشا.