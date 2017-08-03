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23 مليون جنيه.. حصيلة وزارة التعليم من تظلمات الثانوية العامة حتى الآن

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مصراوي Masrawy

23 مليون جنيه.. حصيلة وزارة التعليم من تظلمات الثانوية العامة حتى الآن

12:30 م الخميس 03 أغسطس 2017

23 مليون جنيه.. حصيلة وزارة التعليم من تظلمات الثانوية العامة حتى الآن

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن حصيلة عدد طلاب الثانوية المتقدمين بتظلمات من نتائجهم بلغ 94399 طالب وطالبة، بإجمالي عدد 239.125 كراسة إجابة متظلم منها.

وأشار عبد الحكم، في بيان، اليوم الخميس، إلى مجئ مادة الفيزياء في صدارة المواد المتظلم منها، تليها الكيمياء، وجاءت مادة اللغة الأجنبية الثانية في نهاية قايمة المواد المتظلم من نتيجتها.

يذكر أن لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية، استقبلت تظلمات طلاب شهادت إتمام الدراسة الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم، وفقًا للإجراءات التي تم إعلانها، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بفتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة اعتبارًا من 16 يوليو 2017، وحتى 15 أغسطس 2017.

ونظرًا لأن كل طالب من طلاب الثانوية العامة المتضريين من نتائجهم، يقوم بسداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يريد التظلم منها، فإن حصيلة وزارة التربية والتعليم من تظلمات الثانوية العامة بلغت 23 مليون و 912 ألف و500 جنيه.

ويسترد الطلاب الذين يثبت استحقاقهم لدرجات بعد التظلم من نتائجهم، مبلغ الـ100 جنيه عن كل مادة.

ووفقًا لآخر إعلان من وزارة التربية والتعليم، فإن عدد الطلاب الذين استحقوا درجات إضافية نحو 3600 طالب وطالبة.

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