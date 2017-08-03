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السيسي يصدر قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة

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السيسي يصدر قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة السيسي يصدر قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة

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أصدر الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الخميس، قانون رقم 145 لسنة 2017 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017- 2018.

وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017- 2018 بمبلغ تريليون، 489 مليارا، 95 مليونا، و 107 آلاف جنيه، كما قدرت ايرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من ا[قراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 852 مليارا، 347 مليونا، و20 ألف جنيه.

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وبالنسبة لاستخدامات الموازنة العامة للدولة، بلغ إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧ /٢٠١٨ ما قدره تريليون، 207 مليارات، 137 مليونا، 765 ألف جنيه، وبلغت الأجور وتعويضات العاملين إجمالي قدره 239 مليارا، 955 مليونا، و396 ألف جنيه، وقدر إجمالي شراء السلع والخدمات بمبلغ 52 مليارا، 65 مليونا، و235 ألف جنيه، كما قدرت الفوائد بإجمالي 83 مليارا، 986 مليونا، و228 ألف جنيه.

وقدرت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 332 مليارا، 227 مليونا، و203 آلاف جنيه، كما قدرت قيمة الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية بمبلغ 135 مليارا، و431 مليونا، و420 ألف جنيه، وبلغت قيمة سداد لقروض المحلية والأجنبية إجمالي 265 مليارا، 390 مليونا، و587 ألف جنيه.

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