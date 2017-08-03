وزير التنمية الإدارية الأسبق: نسبة فساد «غير مسبوقة» في الدولة

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قال هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن هناك نسبة فساد في الجهاز الإداري للدولة غير مسبوقة، لافتًا إلى أنه صُعِق من حجم الفساد، خلال الفترة التي قضاها في الوزارة.

أضاف محمود، خلال مداخلة ببرنامج «صباحك عندنا»، عبر فضائية «المحور»، اليوم الخميس، أن الرقابة الإدارية تقوم بجهد كبير للغاية للقضاء على الفساد، وذلك خلال العامين الماضيين، مستكملًا: «كمية الأموال التي تم ضبطها غير طبيعية».

وأوضح أن الفرق بين عمل الرقابة الإدارية حاليّا وسابقًا، هو أن كل الضبطيات كانت تتم في حق شخصيات صغيرة، ويتم غض البصر عن الشخصيات ذو النفوذ الكبيرة، إلا أنه في الفترة الراهنة لا يتم التفرقة بين أي مواطن، ويتم تنفيذ القانون على الجميع.

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وناشد المواطنين الشرفاء بدعم الأجهزة الرقابية من خلال الإبلاغ عن أي حالات فساد في محيطهم، كما ناشد البرلمان بسّن قانون للحماية المُبلغين والشهود.